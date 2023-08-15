«До сих пор не могу отойти». Кагарлицкий — о смерти Родиона Амирова

«Трактор» — хорошая команда. В принципе, обыграли их на групповом этапе, считаю, должны были и в этой игре побеждать. Нас это не оправдывает, какая бы у них не была команда, мы должны с себя начинать. Очень хотелось победить, но не получилось.



Как предсезонка и что привнёс тренер Бови? В сезоне посмотрим. Хорошая предсезонка, достаточно непростая, в принципе, как и всегда. Не буду сравнивать, у каждого тренера свой подход. Сколько уже их прошёл, в целом, всё плюс-минус одинаковое, где-то больше было, где-то меньше. Поэтому хорошая предсезонка, силовая, готовимся к началу чемпионата.



В хоккейном плане что-то изменилось? Нет, у нас тренер не поменялся. Вы же смотрите хоккей, играем также. Поэтому всё осталось как и было.



Как новички? Свечникова ещё не видели. В жизни-то видел, а на льду нет. Знаю, что парень хороший, талантливый. Много сыграл в НХЛ. И, конечно, Яшкин с Жафяровым помогут. Все хорошие, талантливые, с высоким и огромным потенциалом, поэтому, безусловно, они помогут команде.



Чем запомнился Родион Амиров? Если честно, то до сих пор немного не могу отойти. Мы играли против друг друга, он тогда был очень молод. Безусловно, очень талантливый парень. Даже слово «был» как-то язык не поворачивается сказать. Немного выбила из колеи эта новость. Знал, что парень болеет, что у него не всё хорошо. Немного не был готов к тому, что именно сейчас это произойдёт.



Мои глубочайшие соболезнования семье, родным, близким и всему хоккейному миру, потеряли очень талантливого парня. Я думаю, что это была бы наша настоящая звезда. Поэтому российский хоккей потерял такого таланта», – сказал Кагарлицкий в интервью Metaratings.ru.