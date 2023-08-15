Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Боб Баун

"Клуб "Торонто" глубоко опечален новостью об уходе Боба Бауна, чье непреходящее наследие удивительной стойкости включает в себя его культовый победный гол в овертайме в финале Кубка Стэнли, несмотря на то что он играл со сломанной ногой, - приводит пресс-служба слова президента "Торонто" и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Брендана Шэнахэна. - Его будет очень не хватать команде и ее болельщикам. Наши мысли сейчас с близкими Боба в это трудное время".