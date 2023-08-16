Активная группа хоккейных фанатов ЦСКА завершила бойкот домашних матчей клуба

«С начала сезона-2023/2024 активные фанаты ЦСКА приняли решение о возвращении на трибуны домашней для ПХК ЦСКА арены, которую не посещали на протяжении последних пяти сезонов.



Решение принято в пользу присутствия на домашних матчах армейских спортсменов людей, не желающих оформлять Fan ID и лишённых большей части живого футбола. Все любящие и скучавшие по хоккею армейцы могут посещать арену на домашних матчах, но не «фанатский сектор Есмантовича»! Отношение к этому персонажу остаётся неизменным!» — говорится в заявлении фанатской группы в официальной группе во «ВКонтакте».