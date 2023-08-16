Фетисов: не расстроился, что матчи команд НХЛ так и не состоялись в России

«Как можно не верить такому человеку, как Овечкин? Значит, действительно в 2020 году «Вашингтон» и «Сент Луис» могли доехать до России.



Обидно ли мне, что эти матчи так не состоялись? А чего расстраиваться?! Не состоялись, так не состоялись. Лучше обижаться на то, что происходит, чем на то, чего не произошло», — заявил Фетисов «Матч ТВ».