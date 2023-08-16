Фетисов: не расстроился, что матчи команд НХЛ так и не состоялись в России
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что не расстроен отказом НХЛ от проведения матчей в России. В 2020 году «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент Луис Блюз» должны были провести два матча регулярного чемпионата НХЛ на территории России.
«Как можно не верить такому человеку, как Овечкин? Значит, действительно в 2020 году «Вашингтон» и «Сент Луис» могли доехать до России.
Обидно ли мне, что эти матчи так не состоялись? А чего расстраиваться?! Не состоялись, так не состоялись. Лучше обижаться на то, что происходит, чем на то, чего не произошло», — заявил Фетисов «Матч ТВ».
Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что в России должны были состояться матчи «столичных» с «Сент Луисом». По словам 37-летнего россиянина, НХЛ оставалось только поставить подписи, однако весной 2020 года в мире началась пандемия коронавируса, из-за чего эта задумка так и не была реализована.