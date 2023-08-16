СКА понизит зарплату как минимум 10 хоккеистам

СКА понизит зарплату как минимум 10 игрокам, чтобы войти под потолок зарплат.

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Зарплата в этом сезоне будет понижена за счет увеличения зарплаты в последующих сезонах или бонусов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из Петербурга также намерен расстаться с несколькими игроками.

Таким образом, СКА уложится в потолок зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ, составляющий 900 миллионов рублей.