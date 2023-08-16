«Яндекс» заключил пятилетний партнерский контракт с КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявила о заключении партнёрского соглашения с «Кинопоиском». Срок контракта составляет 5 лет.

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Со следующего сезона все матчи КХЛ будут транслироваться не только на официальном сайте лиги, но и в «Кинопоиске».

Часть матчей регулярного чемпионата будет показана на площадке эксклюзивно, сообщили в пресс-службе «Яндекса». При этом пока не известно, какие именно встречи будут отобраны для эксклюзивных трансляций.

По оценке экспертов издания «Ведомости», стоимость прав на трансляцию одного сезона КХЛ могла составить порядка $ 3-5 млн (290-480 млн руб.), т.е. около 1,45 – 2,4 млрд руб. за весь срок пятилетнего контракта.