Канадец объяснил, почему выбрал «Сибирь», и рассказал о пути в Новосибирск

«Как добирался? Длинная поездка, 13 часов. Стартовал в Торонто с пересадкой в Дубае и так добрался в Новосибирск. Это того стоит.



Были ли открытые тренировки для болельщиков в Северной Америке? Немного подобное было, но не ожидал, что в таком масштабе будет здесь. Это большой сюрприз, не ожидал, что будет столько людей.



Почувствовал ли, что отстаю от остальных по физике? Я тренировался дома, готовился, катался. Конечно, несколько дней из-за перелёта выпали. Но в целом ещё наберу свою форму: будут ещё тренировки перед турниром в Петербурге и после уже будет всё в порядке.



Общался с Беком перед подписанием контракта? Общался и с Тейлором, и с Тревором. Узнал, что они подписались на следующий сезон и играли здесь до этого. Говорили только хорошие вещи о городе, о болельщиках. Я рад здесь играть.



Сказался ли тренерский фактор на моём выборе? Я общался с Дэвидом немножко до этого. Очень здорово, что он говорит и по-русски, и по-английски. Он переключается, объясняет и русским игрокам, и англоязычным игрокам. Он прекрасный тренер, помог мне уже. С нетерпением жду работы под его руководством.



Ассоциируется ли новая арена «Сибири» с североамериканскими аренами? Да, есть определённое сходство. Думаю, по атмосфере будет похоже на арены в Америке», — передаёт слова Андреоффа корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.