Генменеджер ХК «Авангард»: Найт сказал, что боится за жену из-за СВО

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал решение Корбана Найта уйти из команды.
«Это началось буквально перед отъездом команды на сборы. Корбан женился в начале июля, и пошли какие-то звоночки о том, что у нас СВО и он переживает за жену. Стал закидывать, скажем так. При этом ещё в начале месяца вместе с Буше говорили, что прилетят в августе, была обычная подготовка. Но за несколько недель всё перевернулось. Пытались переубедить, даже подключили Хартли», — цитирует Курьянова «Чемпионат».
Корбан Найт провёл в КХЛ 278 матчей и набрал 197 очков за результативность — забросил 84 шайбы и сделал 113 голевых передач при общем показателе полезности — «+30».
32-летний канадец в сезоне-2019/2020 играл за «Барыс», после чего присоединился к «Авангарду» и помог омичам впервые в истории стать обладателями Кубка Гагарина.