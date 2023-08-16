Генменеджер ХК «Авангард»: Найт сказал, что боится за жену из-за СВО

«Это началось буквально перед отъездом команды на сборы. Корбан женился в начале июля, и пошли какие-то звоночки о том, что у нас СВО и он переживает за жену. Стал закидывать, скажем так. При этом ещё в начале месяца вместе с Буше говорили, что прилетят в августе, была обычная подготовка. Но за несколько недель всё перевернулось. Пытались переубедить, даже подключили Хартли», — цитирует Курьянова «Чемпионат».