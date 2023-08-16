Агент Бабаев прокомментировал будущее вратаря Федотова

«Я ожидал, что приятное решение будет таким. ИИХФ не захочет допускать нарушения регламента и испортить отношения с НХЛ. Если у ЦСКА другое мнение, клуб может протестовать и подать в арбитраж. Никаких проблем нет, каждая сторона действует на своё усмотрение. В итоге, думаю, что Федотов уедет и будет играть в «Филадельфии», а через год сможет вернуться в ЦСКА.



Федотову придётся уехать в Северную Америку? Честно говоря, других вариантов я не вижу», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».