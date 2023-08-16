НХЛ планировала провести в России выставочные матчи

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал о планах лиги по проведению в России выставочных матчей «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз».

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По информации Дэйли для «Матч ТВ», в НХЛ планировали проведение выставочных игр в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала эта идея была отброшена из-за пандемии, а после – из-за специальной военной операции. Ранее о возможности сыграть с «Вашингтоном» в России заявил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.