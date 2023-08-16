НХЛ планировала провести в России выставочные матчи
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал о планах лиги по проведению в России выставочных матчей «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз».
По информации Дэйли для «Матч ТВ», в НХЛ планировали проведение выставочных игр в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала эта идея была отброшена из-за пандемии, а после – из-за специальной военной операции. Ранее о возможности сыграть с «Вашингтоном» в России заявил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.
В феврале 2022 года глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах порекомендовал спортивным федерациями отстранить россиян и белорусом от соревнований под своей эгидой. Несмотря на эту рекомендацию, НХЛ сохранила возможность привлекать российских хоккеистов и принимать их в американские и канадские команды.