Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто» Боб Баун.

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Об этом стало известно 15 августа. Бауну было 86 лет.

Защитник провел 964 матча в регулярных чемпионатах НХЛ в составе «Торонто», «Окленд Силс» и «Детройта», набрав 224 (37+187) балла.

В плей-офф он набрал 15 (3+12) очков в 96 играх.

Отмечается, что Баун наиболее известен тем, что забил гол в овертайме 6-го матча финала Кубка Стэнли-1964, играя со сломанным голеностопом. Его шайба принесла «Мэйпл Лифс» победу над «Ред Уингс» со счетом 4:3. В 7-м матче «Торонто» выиграл Кубок Стэнли.