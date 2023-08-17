Овечкин признался, что не следит за питанием

"Я не слежу. Все сжигается на льду и на тренировках. И есть люди, которые педантично следят за питанием, и у них все получается. А есть те, кто не следят – но они тоже не толстеют. Я как раз отношусь ко вторым. Привык к тому, что у меня есть свой рацион и своя подготовка. Не хочу давать советы другим, кто что делает. Не мне судить. Но как говорят в хоккее – счет на табло", – сказал Овечкин.