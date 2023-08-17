Хоккеист "Вашингтона" Овечкин признался, что не следит за питанием
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что не следит за питанием. Его слова передает "Матч ТВ".
"Я не слежу. Все сжигается на льду и на тренировках. И есть люди, которые педантично следят за питанием, и у них все получается. А есть те, кто не следят – но они тоже не толстеют. Я как раз отношусь ко вторым. Привык к тому, что у меня есть свой рацион и своя подготовка. Не хочу давать советы другим, кто что делает. Не мне судить. Но как говорят в хоккее – счет на табло", – сказал Овечкин.
На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ. На драфте 2004 года Овечкин был выбран "Вашингтоном" под общим первым номером. В американском клубе провел 18 сезонов, в 2010 году стал капитаном.
В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли, этот трофей стал для клуба первым в истории. В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира.