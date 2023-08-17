Защитник «Ак Барса» рассказал, когда планирует завершить карьеру

«Не считаю себя ветераном. К своему возрасту отношусь спокойно. Во всех командах, начиная с «Трактора», я всегда был самым молодым. Причём намного моложе. Пришёл в СКА — там Ковальчук, Артюхин, Дацюк, Кутейкин. Все были старше меня на 8-10 лет, хотя тогда мне уже было под 30 было. И потом — бах резко! Сейчас у «Ак Барса» команда более-менее равномерная. Нет такого, что кто-то ветеран, а кто-то — молодой. 33 — это конец пика. Но когда ты правильно работаешь, правильно тренируешься, и не теряешь интерес к своему делу, то всё у тебя будет хорошо.



Я никогда не работал в хоккее. Хоккей — хобби, которое ещё и приносит доход. Я счастливый человек, который может заниматься любимым делом и получать за это деньги. Бывают тяжелые моменты, но надо переламывать, когда что-то не нравится. Только в это время ты понимаешь, что это твоя работа.



Не могу ответить на этот вопрос об окончании карьеры. Всё зависит от здоровья. Когда начну понимать, что оно не позволяет играть на высоком уровне, то не намерен кого-то обманывать. В том числе и себя», — приводит слова Войнова «Спорт-экспресс».