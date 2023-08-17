Хоккеист Войнов: ситуация в Лос-Анджелесе близка к критической

Войнов: ситуация в Лос-Анджелесе близка к критической, много нехорошего происходит
Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов рассказал, где планирует жить после окончания карьеры. Лето 2023 года хоккеист проводит в США.
«Семья у меня хочет остаться в Штатах, дети там учатся. Скорее всего, там мы и будем после окончания моей карьеры. Но я не могу быть уверенным на 100%, в России тоже хочу пожить.
Признаться честно, ситуация в Лос-Анджелесе близка к критической, много чего нехорошего происходит. Скоро там пройдёт Олимпиада, для местных жителей это надежда на то, что некоторые вещи изменятся в лучшую сторону», — цитирует двукратного обладателя Кубка Стэнли «Спорт-Экспресс».
Напомним, Войнов выступал за «Трактор», СКА, «Авангард», московское «Динамо». В США он поиграл за «Манчестер Монаркс» и «Лос-Анджелес Кингз».