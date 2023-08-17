Защитник Моисеев, вратарь Подъяпольский и форвард Прохоркин покинут СКА

Как стало известно «Чемпионату», защитник Данила Моисеев и вратарь Владислав Подьяпольский покинут СКА . Так же петербургский клуб покинет нападающий Николай Прохоркин , о чём ранее объявлял главный тренер СКА Роман Ротенберг .

В Санкт-Петербург Подъяпольский перешёл по ходу прошлого сезона КХЛ из «Северстали», за которую вратарь провёл 19 матчей отражая 89,5% бросков с коэффициентом надёжности — 2,78. За петербургский клуб голкипер в прошлом сезоне КХЛ провёл 15 матчей, в которых одержал пять побед с процентом отражённых бросков 90 %. В плей-офф на счету вратаря три матча с процентом отражённых бросков 86,7 %.