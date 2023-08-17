Американский хоккеист "Спартака" рассказал, что учит русский язык

"Эти люди были успешными игроками с незабываемой карьерой. Они учат нас разным деталям, чтобы мы пытались быть лучше. В своей карьере я всегда пытаюсь чему-то учиться и быть лучше во многих вещах, и они обращают наше внимание на детали, учат нас. Тот же Ковалев занимается с нами игрой в большинстве, и есть вещи, которые мы ищем", - подчеркнул Принс.