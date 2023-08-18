Тренер Разин объяснил переход из «Северстали» в «Металлург»

«Я не то чтобы понял, а созрел для ухода за два месяца до окончания чемпионата. У команды всё наладилось и было хорошо. Но начинать новый сезон, а у тебя больше нет Няттинена, Стенквиста, Хохлова… Из первых двух пятёрок у тебя четыре человека уходят и нужно начинать всё сначала. Я понял, что стою на месте. Жизнь идёт и хочется сделать шаг вперёд.



О седьмой игре Кубка Гагарина — 2023 даже не хочется говорить. ЦСКА был сильнее. Но бывают матчи, когда ты сильнее, но проигрываешь. Можно говорить о недонастрое «Армейцев», но мы сыграли с ними четыре игры в чемпионате — три выиграли. Мы сыграли семь матчей в плей-офф — три выиграли. А ту решающую игру хочется быстрее забыть. Считаю, что многое было сделано правильно. Конечно, не без ошибок. Да и не бывает такого, что ты работаешь без ошибок. Плей-офф был для нашей команды очень хорошим.



А вот если брать серию с «Динамо» годом ранее, то вот там до ребят не достучался. Может быть, сам поверил, после счёта 2-0 в серии, когда оба матча выиграли по делу, что уже вышли во второй раунд. Но на ошибках учатся. Самое главное, эти ошибки анализировать и не совершать больше» — цитирует Разина AllHockey.ru.