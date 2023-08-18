Экс-игрок СКА объяснил талант Кузнецова

«Когда мы работали в молодежке вместе с Брагиным, то Кузнецов постоянно оставался и отрабатывал с вратарями буллиты. Ему это нравилось, он любит импровизировать.



Он очень техничный, умный игрок с отличными руками. Трудолюбие — это про него. Когда тренеры давали время на самостоятельную подготовку, он всегда им пользовался», — заявил Черкас.