Экс-игрок СКА объяснил талант Кузнецова
Бывший вратарь СКА и экс-тренер сборной Росси по хоккею Сергей Черкас в интервью Legalbet заявил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сумел добиться мирового признания благодаря усердию и труду.
«Когда мы работали в молодежке вместе с Брагиным, то Кузнецов постоянно оставался и отрабатывал с вратарями буллиты. Ему это нравилось, он любит импровизировать.
Он очень техничный, умный игрок с отличными руками. Трудолюбие — это про него. Когда тренеры давали время на самостоятельную подготовку, он всегда им пользовался», — заявил Черкас.
Контракт Кузнецова с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В составе североамериканского клуба Кузнецов выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.