Хоккеисты «Салавата Юлаева» посетят место захоронения Амирова после турнира в Омске

Хоккеисты «Салавата Юлаева» посетят место захоронения Родиона Амирова после окончания Кубка Блинова в Омске, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.
Церемония прощания с воспитанником «Салавата Юлаева» Амировым состоится 21 августа на льду «Уфа Арены». Хоккеист будет похоронен в Ишимбайском районе, с. Богдановка. Ранее Баширов сообщил «Матч ТВ», что клуб возьмет на себя расходы по организации церемонии прощания и похорон хоккеиста. «Салават Юлаев» с 20 по 25 августа в Омске сыграет в предсезонном турнире — Кубок Блинова.
— Наша команда во время похорон будет участвовать в турнире в Омске. Команда посетит место захоронения Родиона Амирова уже после окончания турнира. На похоронах будут травмированные игроки, которые не поедут в Омск, и руководство клуба, — сказал Баширов «Матч ТВ».
О смерти хоккеиста стало известно 14 августа. В феврале 2022 года у игрока была диагностирована опухоль головного мозга, в апреле того же года 21 летний воспитанник «Салавата» прошел курсы химиотерапии.