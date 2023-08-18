Хоккеисты «Салавата Юлаева» посетят место захоронения Амирова после турнира в Омске

— Наша команда во время похорон будет участвовать в турнире в Омске. Команда посетит место захоронения Родиона Амирова уже после окончания турнира. На похоронах будут травмированные игроки, которые не поедут в Омск, и руководство клуба, — сказал Баширов «Матч ТВ».