Дисквалифицированного IIHF вратаря Федотова включили в состав ЦСКА на товарищеский матч

Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов попал в стартовый состав на товарищеский матч против минского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

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Матч пройдет в субботу в Минске и начнется в 12:00 мск.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. Федотов был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Дисквалификация вступит в силу с 1 сентября. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.