Хоккеисты «Салавата Юлаева» простились с Родионом Амировым

В Уфе 21 августа проходит прощание с нападающим «Салавата Юлаева» Родионом Амировым. 21-летний россиянин умер от рака 14 августа.
Церемония прощания началась в 6:00 мск. Хоккеисты уфимского клуба уже простились со своим бывшим одноклубником. В ближайшие минуты церемония направится из «Уфа-Арены» на городское кладбище.
Отметим, что ранее стало известно о решении «Салавата Юлаева» вывести из обращения 27-го номера, под которым в составе уфимцев выступал Амиров.
14 августа о смерти Родиона Амирова сообщил его агент Дэн Мильштейн. В феврале 2022 года у россиянина была обнаружена опухоль головного мозга, а в апреле того же года игрок прошел курсы химиотерапии.
Родион Амиров — воспитанник «Салавата Юлаева». На его счету 79 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, 10 заброшенных шайб и восемь результативных передач. На драфте НХЛ в 2020 году Амиров был выбран «Торонто» под общим 15 м номером. В апреле 2021 года он успел подписать с «листьями» трехлетний контракт новичка.