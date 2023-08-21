Хоккеисты «Салавата Юлаева» простились с Родионом Амировым

В Уфе 21 августа проходит прощание с нападающим «Салавата Юлаева» Родионом Амировым. 21-летний россиянин умер от рака 14 августа.

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Церемония прощания началась в 6:00 мск. Хоккеисты уфимского клуба уже простились со своим бывшим одноклубником. В ближайшие минуты церемония направится из «Уфа-Арены» на городское кладбище.

Отметим, что ранее стало известно о решении «Салавата Юлаева» вывести из обращения 27-го номера, под которым в составе уфимцев выступал Амиров.

14 августа о смерти Родиона Амирова сообщил его агент Дэн Мильштейн. В феврале 2022 года у россиянина была обнаружена опухоль головного мозга, а в апреле того же года игрок прошел курсы химиотерапии.