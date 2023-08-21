Вице-президент КХЛ: сейчас мы получаем только проблемы от ИИХФ

«Ситуация с ИИХФ сейчас действительно непростая. Получается, что КХЛ не совсем независимая лига. Пока мы получаем только проблемы от ИИХФ. В случае с Федотовым лучше договариваться клубам напрямую между собой, а не через посредников в виде ИИХФ. Если бы ЦСКА обо всём договорились с «Филадельфией», то, может, было бы всё спокойнее.



Считаю, что КХЛ нужно становиться более независимой лигой и уменьшать влияние на себя от ИИХФ. Но полностью уходить из ИИХФ нельзя. С ними на связи должна быть Федерация хоккея России, чтобы принимать решения по международным играм. Но это моё личное мнение по данной ситуации», — сказал Каменский в интервью Sport24.