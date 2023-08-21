Тренер Федоров объяснил, почему ЦСКА расстался с вратарем Рейдеборном

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров в интервью «Матч ТВ» рассказал, что решение по не продлевать контракт с шведским вратарем Адамом Рейдеборном трактовалось задачами и необходимостью клуба.

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Рейдеборн выступал за ЦСКА с 2021 по 2023 год, завоевав с армейцами два Кубка Гагарина. В последнем плей офф шведский вратарь одержал с командой 15 побед в 25 матчах при 93,0% отраженных бросков. В межсезонье армейцы не стали продлевать контракт с Рейдеборном, после чего он перешел в швейцарский «Берн».

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— Александр Шарыченков начинал прошлый плей офф, но по ходу серии с «Северсталью» его убрали в запас. Готов ли он быть первым вратарем ЦСКА?

— Может, со стороны вам так казалось — на кого мы делаем ставку. Но у нас был план, и мы определились еще в декабре. Ребята молодцы, справились с нашими решениями. Кто когда играет, сколько матчей получает. Вообще плей офф — другое блюдо, с особенными ингредиентами. У кого то что то не пошло, мы подкорректировали. Саша играл здорово. Но бывают моменты, когда ответственный человек — главный тренер — может заметить вратаря. Вышел Адам Рейдеборн, и он справился со своей задачей.

Сейчас парни готовятся в обычном режиме, и нам понятна дорожная карта. Все здоровы, идет напряженная работа. Вратарь — это половина команды. И нам важно, чтобы ребята подошли к сезону в хорошей форме.

— Не жалеете, что ЦСКА поспешил расстаться с Рейдеборном, с которым вы завоевали Кубок Гагарина 2023?

— Мы не хотели отдавать Адама. Но в связи с определенной информацией по Ивану мы учли, что Рейдеборн — иностранец, а лимит в КХЛ сокращается с пяти легионеров до трех. В итоге мы приняли тяжелое и сложное решение, что вратарь иностранец не должен занимать место защитника или нападающего. Всегда ведь можно до декабря как то изменить состав, усилив его.

Решение по Рейдеборну трактовалось задачами и необходимостью клуба. Я бесконечно благодарен Адаму и рад, что он нашел в себе силы, показав такую игру. Он очень помог нам завоевать очередной титул. Отлично, что теперь он нашел новую работу, которая его устраивает. Ну, а ЦСКА идет своим путем, — сказал Федоров для «Матч ТВ».