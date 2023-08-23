Источник: «Ак Барс» договорился с Жафяровым о понижении зарплаты

«Ак Барс» переподписал контракт с нападающим Дамиром Жафяровым на новых условиях. Как сообщает «БИЗНЕС Online», срок контракта не изменился — он остался на один год. Изменилась зарплата игрока: если изначально она была 80 млн рублей, то теперь составляет 60 миллионов. По информации «Чемпионата» 20 млн рублей убрали в бонусную часть.