С хоккеиста Алекса Гальченюка были сняты пять обвинений из шести

С нападающего Алекса Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. Об этом сообщила журналистка The Athletic Кэти Стрэнг в «Твиттере».

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Отмечается, что по итогам суда Гальченюк был приговорён к 30 дням тюремного заключения, один из которых засчитывается как отбытый срок, а 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя. В прошлом месяце Гальченюк публично извинился и объявил, что вступает в программу помощи игрокам НХЛ.