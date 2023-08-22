Экс-скаут «Монреаля» верит , что Мичков станет новым Наилем Якуповым

«Честно говоря, я верю в то, что он станет новым Наилем Якуповым. На самом деле он меня не убедил. Он не особенно быстр, он не большой, у него будут трудности в НХЛ, особенно в плей-офф», — сказал Маккагг в подкасте The Stick.