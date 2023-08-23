Свечников рассказал о своем первом матче за «Ак Барс» в этом межсезонье

«Всё хорошо. Главное, что мы выиграли. Что-то получается, что-то – нет, но с каждой сменой понимание было всё лучше. Конечно, площадка немного другая для меня, но главное – победа команды.



Сколько времени нужно, чтобы адаптироваться к новой площадке? Посмотрим. С каждым периодом всё было быстрее. С каждой сменой всё лучше и лучше. Всё будет приходить постепенно. Пока что для меня непривычна площадка: некоторые углы и средняя зона – больше, проход зоны – длиннее. Это такие детали, понимание которых приходят со временем.



Личная цель на сезон? Моя личная задача входит в командную, поэтому все свои усилия направлю на пользу команде», — приводит слова Свечникова сайт «Ак Барса».