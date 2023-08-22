Хоккеист Бурмистров выступил против получения легионерами гражданства России

«Как отношусь к тому, что уже пять иностранных хоккеистов хотят получить российское гражданство? Мне итальянское никто не предлагал (улыбается). Но я не вижу в этом плюсов. Потому что у нас есть свои российские хорошие хоккеисты. Не знаю, есть конкуренция или нет, но есть наши ребята, которые могут её составить. Сто процентов мы должны развивать свою молодую кровь», — приводит слова Бурмистрова Sport24.