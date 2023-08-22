Крикунов сравнил развитие хоккея в России и Латвии

«Латвия взяла бронзу ЧМ-2023, обыграв США — это исторический и выдающийся результат на все времена. Неизвестно, когда еще они повторят подобное.



Латвия традиционно умеет играть, народ любит хоккей, но не думаю, что это влияет на разрыв в развитии с российским хоккеем. Им здесь сложно конкурировать.



А потом еще и санкции снимут, тогда играть будем нормально», — заявил Крикунов.