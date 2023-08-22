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Тренер Крикунов заявил, что Латвия вряд ли повторит успех ЧМ-2023 по хоккею

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России по хоккею Владимир Крикунов в беседе с Legalbet заявил, что Россия превосходит Латвию по уровню развития хоккея, несмотря на вынужденный пропуск двух чемпионатов мира 2022 и 2023 годов.

Крикунов сравнил развитие хоккея в России и Латвии
© РИА Новости

По его словам, хоккей в прибалтийской республике развивается усиленными темпами, однако до уровня развития в России пока не дотягивает.

«Латвия взяла бронзу ЧМ-2023, обыграв США — это исторический и выдающийся результат на все времена. Неизвестно, когда еще они повторят подобное.

Латвия традиционно умеет играть, народ любит хоккей, но не думаю, что это влияет на разрыв в развитии с российским хоккеем. Им здесь сложно конкурировать.

А потом еще и санкции снимут, тогда играть будем нормально», — заявил Крикунов.

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