Хоккеист Кузнецов ответил, в чем он лучше Овечкина

«Ну приукрасить могу получше (смеётся). Он редко обманывает. Ну, истории какие-то. Я могу развеселить поинтереснее, наверное. А так в принципе уважаемый человек. И в спорте его тяжело превзойти, правильно?



А в жизни он очень добрый, но приукрасить не может, чтобы шикарно было, красиво», — приводит слова Кузнецова YouTube-канал «Трактор SHOW».