Главный тренер «Вашингтона» рассказал о беседах с Овечкиным

«Во всех разговорах, которые у меня были с ним, кажется, что он находится в отличном расположении духа. Он сосредоточен и голоден до побед. Всё, о чём он говорит, — это возвращение в плей-офф и новые победы, и что мы делаем, чтобы снова стать командой-претендентом. В наших разговорах с ним я чувствую его энергию, волнение и энтузиазм. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним в этом году и встретится в тренировочном лагере», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.