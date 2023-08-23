«Локомотив» уверенно обыграл «Салават Юлаев» на предсезонном турнире в Омске

На предсезонном турнире в Омске на Кубок Блинова завершился матч, в котором встречались «Салават Юлаев» и «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу ярославцев.

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Счёт на 12-й минуте открыл хоккеист «Локомотива» Степан Никулин с передач Георгия Иванова и Дениса Алексеева. Удвоил преимущество ярославцев Георгий Иванов, реализовавший большинство за секунду до окончания первого периода с передач Ярослава Лихачёва и Дениса Алексеева. Третью шайбу «Локомотива» забросил Максим Берёзкин с передачи Мартина Герната. Берёзкин оформил дубль на последней минуте матча.