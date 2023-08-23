Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов рассказал о свадьбе на арене "Трактора"

"Расписались мы не там, а в ЗАГСе. В то время это все начиналось. Думали, как бы так сделать, чтобы все это немножко раскрутить. Просто обратились, сказали: "Можно так сделать?" Я человек добрый. Хоккейная школа "Трактор", клуб "Трактор" много чего мне дал, отношение ко мне всегда было на высшем уровне. Когда обращаются с какой-либо просьбой, стараюсь не отказывать, даже если это немножко неудобно. А в данной ситуации там еще, по-моему, 30 тысяч рублей заплатили, что ли. Одни плюсы. Тяжело было отказать. Брачная ночь в раздевалке? (смеется). Это, мне кажется, мечта многих хоккеистов. В принципе, даже и ну... (смеется). Бывали истории зашкварные, но, к счастью, не с моим участием (смеется). Я чистый человек", – сказал хоккеист. Контракт Кузнецова с "Вашингтоном" при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. Россиянин выступает за "Кэпиталз" с 2014 года, до этого он играл только за "Трактор".