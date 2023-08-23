ИИХФ пригрозила ЦСКА санкциями, если клуб нарушит условия дисквалификации Федотова

Президент Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что организация откроет дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА, если клуб КХЛ нарушит условия дисквалификации вратаря Ивана Федотова.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам ИИХФ, хоккеист не может выступать в период дисквалификации. Если ПХК ЦСКА нарушит эти правила, то ИИХФ откроет в отношении российского клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу от меня не будет», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Иван Федотов был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В итоге он был отправлен к месту прохождения воинской службы в Северный флот ВМФ России.