Аликин рассказал, что «Амур» четыре года не отпускал его в другие команды КХЛ

«Ближе всего к уходу из «Амура» я был два или три года назад. Помню, как мне позвонил агент и спросил: «Поедешь?» Я ответил утвердительно.



Пересидел ли я в «Амуре»? Я хотел уйти раньше. Но ничего не поделаешь. Ни смена агента, ничего мне не помогло. Четыре сезона каждое лето мне поступали предложения. Команды разговаривали со мной, но все останавливались на том, что хабаровчане меня не отпускали», — приводит слова Аликина «Спорт-экспресс».