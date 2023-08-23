Экс-тренер сборной России назвал клуб КХЛ, который провел летом лучшую селекцию

«ЦСКА смог сохранить состав на 90%. Единственное, что у них сейчас идет тяжба с вратарем Федотовым. Они не брали массовостью, а взяли игроков точечно. Не отправляли куда-то по 15-20 человек и не заменяли их другими. Они сохранили тенденцию и психологию победителей, а также тот дух, который был в команде. Если там кто-то больше игроков набрал, чем ЦСКА, то это не значит, что они сделали лучше селекционную работу», — сказал Плющев.