Экс-тренер сборной России назвал клуб КХЛ, который провел летом лучшую селекцию

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев похвалил московский ЦСКА за селекцию перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.
«ЦСКА смог сохранить состав на 90%. Единственное, что у них сейчас идет тяжба с вратарем Федотовым. Они не брали массовостью, а взяли игроков точечно. Не отправляли куда-то по 15-20 человек и не заменяли их другими. Они сохранили тенденцию и психологию победителей, а также тот дух, который был в команде. Если там кто-то больше игроков набрал, чем ЦСКА, то это не значит, что они сделали лучше селекционную работу», — сказал Плющев.
29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.
1 сентября армейцы сыграют с «Ак Барсом» в матче-открытии нового сезона КХЛ.