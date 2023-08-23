Канадский нападающий «Авангарда» высказался о получении гражданства

Канадский нападающий «Авангарда»: сейчас не рассматриваю вариант с получением гражданства РФ
Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер прокомментировал потенциальное получение российского спортивного гражданства
«Если кто-то хочет получить паспорт другой страны — это его право и выбор. Я знаю, что некоторые парни сделали это, тот же Бреннан Менелл. Это помогает им лучше сохранять свою работу в КХЛ.
Я не вникал в этот вопрос. Но если ты намерен выступать здесь длительное время, наверное, получить российский паспорт будет логично.
Пока что это не моя цель. Сейчас не рассматриваю такой вариант», — цитирует Спунера «Матч ТВ».
6 августа «Авангард» заключил однолетний контракт со Спунером. В прошлом сезоне 31-летний хоккеист сыграл в 70 матчах в составе минского «Динамо» и набрал 52 (20+32) очка. В КХЛ он также играл за «Автомобилист».