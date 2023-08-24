Хоккеист «Локомотива» высказался о предвзятом отношении к россиянам в Америке

Выбранный на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2023 клубом «Аризона Койотис» Дмитрий Симашев заявил, что в Северной Америке нет предвзятого отношения к российским спортсменам. Его слова передает РИА Новости.

«Когда-нибудь наc вернут на международную арену. Cейчаc главное, чтобы в Cеверной Америке не было предвзятого отношения к роccиянам. Прошедший драфт НХЛ показал, что такого пока нет и текущая cитуация не мешает клубам лиги выбирать российских хоккеистов», — заявил 18-летний защитник.

Игрока ярославского «Локомотива» Симашева выбрали на драфте в первом раунде под шестым номером. Он стал первым из задрафтованных россиян. Всего в первом раунде драфта было выбрано четыре российских хоккеиста, а в общей сумме за весь драфт — 19 игроков.