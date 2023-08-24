Смертин объяснил, почему Россия плохо играет в футбол и хорошо — в хоккей

«В чём сложность футбола, по моему мнению. У нас [россиян] так называемая фрагментарная мотивация. Мы очень хорошо играем в пляжный футбол и хоккей за счёт того, что там часто происходят смены. Когда мне задают вопрос: почему мы в хоккей хорошо играем, а в футбол — плохо? Правда в том, что в хоккей играют 6-7 стран, а в футбол — 200. Мы раньше друг друга в детстве называли Гондурасом. Так и эта страна уже научилась хорошо играть в футбол. В футбол играют все.



В хоккее просто выскакивают на лёд на секунды, мы это обсуждали… Был такой хоккеист Алексей Жамнов или Валерий Каменский, они выскакивали на лёд и играли 53 секунды. То есть русский человек не может 45 минут гонять по полю? Нет, в этом и вся большая проблема», — приводит слова Смертина Legalbet.