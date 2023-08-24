Кожевников назвал самого талантливого молодого игрока в КХЛ

«Кто самый талантливый молодой игрок в КХЛ? Буду следить за Арсением Грицюком. В СКА может раскрыться. Видно, что он классный игрок. Он не недооценённый, а нестабильный. Хороший парень, виден талант. Надеюсь, в новом сезоне КХЛ он будет выступать более стабильно. Может стать и лидером СКА. Он умеет обыгрывать, думает на площадке. На него очень приятно смотреть. Он единственный, кого я заметил в прошлом году. Грицюк выделялся на фоне остальных», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.