Канадский хоккеист оценил жизнь в России

Канадский хоккеист "Витязя" Рой оценил жизнь в России
Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Джереми Рой поделился впечатлениями о жизни в России. Его слова передает «Матч ТВ».
«Знаете, Россия — очень гостеприимная страна, все здесь очень милые, люди помогают мне. Так что я не могу сказать о России ничего плохого. У меня нет никаких проблем, несмотря на всю ситуацию вокруг», — сказал Рой.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Рой принял участие в 68 встречах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы и сделать 27 результативных передач. Также ему удалось отдать одну голевую передачу в пяти встречах плей-офф Кубка Гагарина. В 2015 году Рой был выбран «Сан-Хосе Шаркс» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 31-м номером.
Ранее американский нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Хмелевский заявил, что его контракт в КХЛ подешевел из-за курса доллара.