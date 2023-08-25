Хоккеист Пилипенко рассказал о новом стиле «Северстали»

«Сравнить хоккей Разина и Козырева? У каждого тренера свой стиль. Мне больше по душе атакующий, креативный, импровизационный хоккей. Теперь на льду не то чтобы свободнее. Стало больше движения, передач, больше надо думать. На импровизации всё и строится, нельзя быть как роботы. Нужно больше креативить на льду, быть артистами», — сказал Пилипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.