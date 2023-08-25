Baza: хоккеисты «Толпара» обвинили тренера в принуждении к допингу

Семь хоккеистов молодёжной хоккейной команды «Толпар» (входит в структуру «Салавата Юлаева») сообщили, что их принуждали принимать запрещённые препараты. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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Весной появилась информация, что семеро хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты в ходе плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Спустя время их случаем заинтересовались в региональном управлении СК, и в июле хоккеистов доставили на допрос.

По словам хоккеистов, подозрительные БАДы и уколы им назначил тренер по физподготовке клуба Игорь Загретдинов. Специалист угрозами заставлял их принимать запрещённые препараты.