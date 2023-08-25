Канадский хоккеист заявил, что начал учить русский язык

«Наличие североамериканцев помогает быстрее пройти адаптацию. Все равно присутствует языковой барьер. В то же время казахстанские ребята очень коммуникабельные, все помогают нам. Это классно! Знаю ли я русские или казахские слова? Пытаюсь учить. Знаю только «спасибо», «молодчики», «давай». Стараюсь каждый день учить новые слова», — сказал Лабейт.