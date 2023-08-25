Канадский хоккеист заявил, что начал учить русский язык
Американский форвард казахстанского «Барыса» Джозеф Лабейт рассказал, что изучает русский язык. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Наличие североамериканцев помогает быстрее пройти адаптацию. Все равно присутствует языковой барьер. В то же время казахстанские ребята очень коммуникабельные, все помогают нам. Это классно! Знаю ли я русские или казахские слова? Пытаюсь учить. Знаю только «спасибо», «молодчики», «давай». Стараюсь каждый день учить новые слова», — сказал Лабейт.
Лабейт был выбран «Ванкувер Кэнакс» под общим 101-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2011 года. Он провел 16 матчей за «Ванкувер» в сезоне-2016/2017, не отметившись результативными действиями. В остальной период своей профессиональной картеры он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ).