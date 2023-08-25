Хоккеисты «Толпара» обвинили тренера в принудительном приеме допинга

Семь хоккеистов уфимского «Толпара» обвинили своего тренера по физической подготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в феврале-апреле 2023 года допинг-пробы игроков «Толпара» оказались положительными. Через время клубом заинтересовались в уфимском следственном комитете и в июле хоккеистов доставили на допрос.

Там они заявили, что БАДы и уколы им назначал Загретдинов и при отказе со стороны игроков применял угрозы, обещая пойти с жалобами к директору команды и проблемы с карьерой. Также, по словам хоккеистов, за выдаваемые препараты они нигде не расписывались и из-за их большого количества у тренера был конфликт с врачом спортсменов Артемом Тараном. Руководство клуба в ситуацию не вмешивалось, считая, что Загретдинову виднее.