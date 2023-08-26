Глава Международной федерации хоккея обвинил ЦСКА в попытках запугивания в деле Федотова

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в ситуации вратаря Ивана Федотова. Его слова передает РИА Новости.

«То, чем занимается ЦСКА, я называю простым запугиванием. Я не удивлен, но в хоккее все должны соблюдать правила. Дождемся 1 сентября и посмотрим, что произойдет», — сказал Тардиф.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 августа 2023 года.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».