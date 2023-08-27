Генменеджер «Авангарда» обратился к болельщикам

«В межсезонье у нас произошли изменения, пришло много новых ребят. Но одно не изменится никогда – ваша поддержка и любовь к нашей команде. Мы строим семью, строим новую команду победителей, но без вашей веры, энергии, драйва у нас это не получится. Хотел бы нам всем пожелать терпения, здоровья. Каждый из нас, стоящий на сцене, каждый из вас верит – это будет очень тяжело, но мы заберём Кубок Гагарина у ЦСКА», — заявил Курьянов.