Щербакова заявила, что многие хоккеисты ходят на тренировки по скольжению

«Как минимум по тому, что мы всегда на льду. Тем более знаю, что многие хоккеисты ходят на тренировки по скольжению. У меня есть друг, который занимается хоккеем. Знаю, что в детстве он занимался фигурным катанием. Мне кажется, это частая история, когда выбирают между хоккеем и фигурным катанием», — заявила Щербакова.