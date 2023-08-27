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Олимпийская чемпионка Щербакова объяснила схожесть фигурного катания и хоккея

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, которая приняла участие в презентации хоккейного клуба СКА, где провела мастер-класс и выступила с показательным номером, заявила о том, что ее вид спорта и хоккей схожи по очень понятным критериям. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Щербакова заявила, что многие хоккеисты ходят на тренировки по скольжению
© Пресс-служба Первого канала

«Как минимум по тому, что мы всегда на льду. Тем более знаю, что многие хоккеисты ходят на тренировки по скольжению. У меня есть друг, который занимается хоккеем. Знаю, что в детстве он занимался фигурным катанием. Мне кажется, это частая история, когда выбирают между хоккеем и фигурным катанием», — заявила Щербакова.

11 июля издание Sport24 сообщило, что Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка. 1 августа РИА Новости сообщило, что спортсменка вернулась к тренировкам.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев. 27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира — 2021, двукратная серебряная призерка европейского первенства. Трижды фигуристка выиграла чемпионат России.

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