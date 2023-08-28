Американский хоккеист «Амура» рассказал, почему здорово жить в России

«Жить в России здорово. Я провел здесь целый сезон и остался доволен. Все люди здесь очень приветливые, всегда выручат, часто помогают мне с переводом и навигацией по городу.



Личные цели на сезон — быть хорошим товарищем по команде. Стараться стать лидером для парней. Буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить в каждом матче.



Наша самая большая командная цель — попасть в плей офф. В этом сезоне постараемся выполнить эту задачу», — сказал Бродхерст.