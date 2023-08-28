Гендиректор «Сибири» рассказал, мог ли Тарасенко вернуться в клуб в текущем межсезонье

«Этим летом воспитанник «Сибири» Владимир Тарасенко довольно долго был без контракта, звонили ли ему? А мне даже не обязательно звонить. У нас в команде есть проводник, связной. Можно в нашей раздевалке повесить лозунг «Вова, мы ждём тебя всегда!». Каждое лето, независимо от кого какая ситуация у него с контрактом, я говорю отцу: «Андрей, не забывай, что Вова всегда желанный в «Сибири» и для него всегда найдётся шкафчик в раздевалке».



Ему ещё рано возвращаться в «Сибирь»? Я не буду лезть с советами к взрослому и разумному человеку. Но он знает, что мы все его ждём. Всегда», — цитирует Фастовского пресс-служба «Сибири».